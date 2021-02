CDF - Le PSG arrache sa qualification à Caen mais perd Neymar (analyse et notes)

Le PSG a fait le strict minimum face au Stade Malherbe Caen, ce mercredi en 32es de Coupe de France. Bousculés par les Normands, les Parisiens peuvent remercier Moise Kean, auteur de l'unique but du match.

Coupe de France - 32nd Finals Caen 0 - 10 - 0 Paris 49' M. Kean



LE FAIT DU MATCH

La sortie de Neymar sur blessure. Peu après l'ouverture du score du PSG, les Caennais musclent leur jeu, et surtout leurs interventions. Et forcément, c'est Neymar qui en paie les fruits puisqu'il a encaissé deux grosses fautes en l'espace de deux minutes (55-56ème). Il est d'abord taclé par Beka Beka, averti d'un carton jaune, suivi d'une balayette de Steeve Yago. Déjà averti, le Caennais ne prend pas de second carton et remet un petit tampon sur l'action suivante au Brésilien. Après cette tentative, le numéro 10 jette l'éponge et quitte le terrain, avant même son remplacement. Eurosport évoque une blessure à l'adducteur, à une semaine des retrouvailles avec le FC Barcelone en LDC.

LE BUT

0-1 (49ème) : Moise Kean ouvre le score ! Paris joue rapidement le contre avec la longue transversale de Kean vers Neymar sur la gauche. Le Brésilien élimine Yago, accélère et centre fort devant le but pour Kean, qui conclut du plat du pied droit de près !

L'HOMME DU MATCH

Moise Kean (PSG) : sans briller, comme le reste des Parisiens, le buteur italien est le sauveur du Paris Saint-Germain. Auteur du seul but du match, il a aussi eu plusieurs opportunités pour inscrire un doublé, mais il a notamment buté sur Péan (52ème).

LES NOTES

SMC : Péan (5) - Beka Beka (5), Weber (5), Vandermersch (5) - Yago (3), Lepenant (6), Pi (5), Fouda (4), Traoré (5), - Bammou (4), Gioacchini (3).

PSG : Rico (6) - Florenzi (5), Kehrer (4), Diallo (6), Bakker (4) - Paredes (7), Danilo (4) - Sarabia (4), Draxler (3), Neymar (6) - Kean (7).

LES CONSÉQUENCES

Le Paris Saint-Germain a été bousculé face à de valeureux Caennais ! En première mi-temps, les hommes de Pochettino ont certes eu la possession (78%) mais ont encaissé 6 frappes. Au retour des vestiaires, Moise Kean a eu la bonne idée de trouver la faille pour offrir la qualification à ses coéquipiers. Si le PSG peut se satisfaire du devoir accompli, tous les regards sont tournés vers Neymar, sorti sur blessure.

Côté caennais, les regrets vont être nombreux. Bien en place en première mi-temps, les Normands ont bloqué les offensives adverses (seulement 4 frappes, 1 cadrée) et ont eu de belles occasions (Traoré 5ème, Pi 14ème). En toute fin de match aussi, Zady Sery n'est pas loin de tromper Rico, mais sa frappe fuit le poteau opposé du portier (85ème)... Au final, les pensionnaires de L2 ont payé cher leur petite erreur au début de la deuxième mi-temps. Il faudra s'inspirer de ce match pour la suite de la saison.