CDF - Le PSG cartonne l'OL et file en finale (résumé et notes)

Le PSG s'est imposé 5 buts à 1, ce mercredi soir, face à l'Olympique Lyonnais pour rejoindre la finale de la Coupe de France. Kylian Mbappé s'est offert un triplé

Coupe de France - Demi-finales Lyon 1 - 51 - 1 Paris M. Terrier 11'

14' K. Mbappe Lottin

64' Neymar (P.)

70' K. Mbappe Lottin

81' Pablo Sarabia

90' +2 K. Mbappe Lottin



La belle semaine de l'Olympique Lyonnais a pris fin, ce mercredi, face au Paris Saint-Germain (1-3), en demi-finale de Coupe de France. Après des victoires de gala face à la Juventus (1-0, 8es de LDC) et Saint-Etienne (2-0, 27e journée de Ligue 1), les Gones se sont inclinés après avoir tenu tête aux Parisiens pendant une grosse heure (1-5). Mais battre le PSG en demi-finale de Coupe de France relève de l'exploit. Spécialiste des coupes (12 CDF, 8 CDL), le club de la capitale n'a, en effet, pas perdu la moindre demi-finale de la compétition depuis 1986 (depuis : 14 demi-finales pour 14 qualifications) et l'OL n'a pas su inverser la tendance ce soir...

Tout a pourtant bien commencé pour la bande de Rudi Garcia devant son public, avec un début de match enflammé et très offensif. L'OL a été récompensé de sa très bonne entame grâce à son pressing haut et une erreur individuelle de Layvin Kurzawa. Le latéral tente de trouver Neymar dans ses 30 mètres mais sa passe n'arrive pas jusqu'au Brésilien. Léo Dubois, déjà auteur d'une frappe au ras du poteau de Navas (8ème), intercepte et lance dans la profondeur Karl Toko Ekambi. Complètement libre, le Camerounais adresse un centre en retrait au point de pénalty pour Martin Terrier, qui termine d'un plat du pied (1-0, 11ème).

Si les hommes de Rudi Garcia sont en place tactiquement, ils se font surprendre sur un coup de pied de coin bien botté par Neymar. Layvin Kurzawa saute au-dessus de Tousart et Marçal et dévie le ballon en direction des buts. Tel un renard des surface, Kylian Mbappé se jette pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 14ème). Bousculés, les Parisiens peuvent toutefois remercier Keylor Navas, auteur d'un arrêt décisif devant Martin Terrier, lancé dans la profondeur par une passe bien sentie de Jason Denayer (31ème).

L'OL, réduit à dix, craque en seconde période

Alors que les débats se sont équilibrés juste avant la pause, à l'image de deux rushs bien sentis de Neymar (43ème, 45ème), les 22 acteurs attaquent la deuxième mi-temps comme la première. Les Lyonnais se créent, ainsi, deux belles occasions par Dubois (53ème) et Dembélé (57ême). Mais c'est sur un détail que la rencontre bascule, à la suite d'un bon centre de Mbappé côté gauche. Trouvé dans la surface, Edinson Cavani contrôle le ballon avant que Marçal ne dévie le ballon du bras droit. Un geste suffisant pour offrir un pénalty aux Rouge-et-Bleu, et un carton rouge pour le Brésilien (deuxième avertissement). Neymar, qui semblait touché juste avant la pause à la cheville, ne se fait pas prier pour tromper Anthony Lopes et mettre les Parisiens sur la bonne voie (1-2, 64ème). Menés au score et en infériorité numérique, les Gones vont, logiquement, baisser de rythme et exploser face aux assauts du club de la capitale...

Kylian Mbappé, affamé et en grande forme ce soir, en profite ainsi pour s'offrir un deuxième but incroyable, au terme d'un rush supersonique d'une cinquantaine de mètres. Le numéro 7 file notamment tour de rein à Marcelo avant de tromper Anthony Lopes (1-3, 70ème). L'OL abdique, et le PSG de Thomas Tuchel met le pied sur le ballon. Alors qu'une dernière rencontre entre les deux équipes aura lieu le 4 avril prochain, en finale de Coupe de la Ligue, les Parisiens inscrivent les quatrième et cinquième buts pour marquer psychologiquement leurs adversaires. C'est Sarabia, l'homme de la Coupe de France, qui fait parler la poudre à la suite d'un cafouillage dans la défense (1-4, 82ème), avant le triplé de Mbappé au bout du temps additionnel (1-5, 90+2ème). L'addition est très salée pour l'OL, qui a plus que tenu tête aux Parisiens pendant une heure... Le PSG, de son côté, va disputer sa sixième finale consécutive en Coupe de France, un record !