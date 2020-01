CDF - Le PSG passe l'obstacle Pau sans encombre (analyse et notes)

Le PSG a assuré l'essentiel face à Pau, ce mercredi soir, en huitième de finale de Coupe de France (2-0). Les habituels remplaçants de Thomas Tuhcel ont fait le boulot sur une pelouse compliquée.

Coupe de France - Huitièmes de finale Pau 0 - 20 - 1 Paris 25' L. Paredes

53' Pablo Sarabia



LE FAIT DE MATCH

Paris évite les mauvaises surprises. Alors que le déplacement s'annonçait périlleux à Pau, face à une équipe qui s'était déjà offert le scalp de Bordeaux au tour précédent, les hommes de Thomas Tuchel se sont montrés sérieux et appliqués pour arracher la qualification. Avec la pelouse en piteux état, les cadres habituels étaient au repos mais cela n'a pas empêché la sortie sur blessure de Colin Dagba. Le latéral souffrirait d'une entorse du genou.

LES BUTS

0-1 (25ème) : sur un centre de Layvin Kurzawa, Mauro Icardi remet de la poitrine vers Leandro Paredes. L'Argentin profite de la maladresse de Zahary pour allumer le portier d'une frappe pied gauche.

0-2 (53ème) : En une touche, Leandro Paredes envoie un bon ballon en profondeur pour Mauro Icardi. L'attaquant gagne son duel devant son défenseur et envoie un centre à ras-de-terre au premier poteau. Choupo-Moting perd son duel face au portier mais Pablo Sarabia hérite du second ballon pour marquer dans le but vide.

L'HOMME DU MATCH

Leandro Paredes (PSG) : le brassard de capitaine lui a donné des ailes, un an jour pour jour après son arrivée dans la capitale. Très intéressant dans le coeur du jeu, Paredes en a profité pour inscrire son premier but sous le maillot parisien. Une prestation dans la lignée de ses dernières sorties sous le maillot rouge-et-bleu.

LES CONSÉQUENCES

Sans trembler, le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France. Thomas Tuchel, qui a préservé ses stars en raison du terrain catastrophique (Mbappé, Di Maria sont restés au chaud sur le banc), a pu voir à l'oeuvre ses habituels remplaçants en leur donnant du temps de jeu. Seul hic de la soirée, la blessure de Colin Dagba. Selon Eurosport, le latéral parisien souffrirait d'une entorse au genou gauche, à moins de trois semaines du déplacement à Dortmund.