CDF - Le Red Star renverse Lens et file en 8èmes de finale

Premier exploit de ces 16èmes de finale de la Coupe de France, le Red Star (National) élimine le RC Lens en s'imposant (3-2) au terme d'un match renversant. Surpris par l'ouverture du score de Pape Meissa Ba (22ème), les Sang et Or égalisent par l'intermédiaire de Medina qui reprend de la tête un corner tiré par Boura (29ème). Les hommes de Franck Haise prennent même l'avantage dès l'entame de la seconde période grâce à un but de Doucouré, bien servi par Jean (49ème). Mais alors qu'ils se dirigeaient vers la qualification, les nordistes se font rejoindre suite à un but de Michel (83ème). Revenus à égalité, les joueurs du 93 arrachent leur billet pour les 8èmes de finale en toute fin de match grâce à Dzabana (90ème).

LES RÉSULTATS DES 16ÈMES DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE

Vendredi 5 mars

Beauvais - Boulogne : 0-2

: 0-2 Aubagne - Toulouse FC : 0-2

Samedi 6 mars

14 heures 15 : Red Star - RC Lens : 3-2

- RC Lens : 3-2 14 heures 15 : Rumilly Vallières - Annecy : 1-1 (6-5 aux TAB)

- Annecy : 1-1 (6-5 aux TAB) 14 heures 15 : Saint-Louis Neuweg - Sedan : 0-2

: 0-2 14 heures 15 : Olympique Alès - Montpellier HSC : 1-2

: 1-2 16 heures 30 : Valenciennes FC Metz

16 heures 30 : Le Puy - FC Lorient

16 heures 30 : Saumur - Montagnarde

18 heures 45 : Olympique Lyonnais - FC Sochaux-Montbéliard

21 heures 10 : Stade Brestois 29 - PSG

Dimanche 7 mars

18 heures 30 : Gazélec Ajaccio - LOSC

18 heures 30 : Angers SCO - Club Franciscain

18 heures 30 : Romorantin - Voltigeurs de Chateaubriant

21 heures : AS Canet - Olympique de Marseille

Lundi 8 mars