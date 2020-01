CDF - Le Stade Rennais se qualifie à l'arrachée, la galère continue pour le TFC

Tenant du titre, le Stade Rennais FC a éliminé l'Amiens SC aux tirs au but (0-0, 5 t.a.b. à 4), ce samedi en début de soirée à l'occasion des 32èmes de finale de la Coupe de France. De son côté, le TFC a bien mal débuté l'année 2020 en se faisant sortir sur le gong par Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (1-0).

Comme la saison dernière au même stade, le Stade Rennais a dû en passer par la fatidique séance des tirs au but pour valider son ticket pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. Tenant du titre, le club breton n'a pas réussi à se défaire d'une batailleuse formation de l'Amiens SC dans le temps réglementaire, ni ensuite dans les prolongations. Les deux équipes, qui ont livré un match bien terne, ont donc dû se départager durant la fameuse loterie des penalties. Si Yann Gboho et Hamari Traoré ont raté leurs tentatives pour les Bretons, Madih Talal, Eddy Gnahoré et Bakaye Dibassy ont manqué la cible côté picards. Damien Da Silva s'est alors chargé d'expédier sa frappe dans les filets, permettant à son équipe de poursuivre sa route dans la compétition.

Dans le même temps, les Violets du Toulouse Football Club se sont inclinés sur le gong face à la modeste formation de National 2 de Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (1-0). La lanterne rouge de la Ligue 1, incapable de trouver le chemin des filets, a été assommée dans les dernières secondes du match, encaissant un but fatal à la 96ème minute. La galère se poursuit donc pour Antoine Kombouaré et les Pitchouns, qui ont vu la rencontre être interrompue pendant une dizaine de minutes après des jets de fumigènes de leurs supporters. Qu'on se le dise, l'année 2020 démarre bien mal pour le Téfécé, qui n'en finit plus de sombrer dans la sinistrose. Dans les autres matches de 18 heures, l'Athlético Marseille (National 3), le Red Star (National), Angoulême (National 2), Belfort (National 2) et Pau (National) sont parvenus à valider leurs tickets pour les 16èmes.

LES RÉSULTATS DES MATCHES DE 18 HEURES

Athlético Marseille - Rodez : 2-1

Red Star - Chambly : 2-1

Angoulême - Challans : 3-1

Belfort - Montceau : 3-0

St-Pryvé-Saint-Hilaire - Toulouse FC : 1-0

Stade Rennais FC - Amiens SC : 0-0 (5 t.a.b. à 4)

Sablé - Pau : 2-2 (2 t.a.b. à 4)