CDF - Les affiches des 8es de finale

Voici les huit affiches des 8es de finale de la Coupe de France, qui se dérouleront les 28, 29 et 30 janvier prochains. Le PSG, difficile vainqueur de Lorient ce dimanche (0-1), se déplacera à Pau, qui a créé l'exploit en battant Bordeaux jeudi (3-2). Marseille recevra Strasbourg, tandis que Lyon sera opposé à un autre pensionnaire de Ligue 1, Nice. Autre duel entre clubs de l'élite : Angers-Rennes.

Lille et Montpellier, eux, tenteront d'aller faire respecter la hiérarchie face à des équipe évoluant en National 2, respectivement Epinal et Belfort. Le petit Poucet Limonest (National 3) aura l'honneur d'accueillir Dijon alors que le vainqueur du dernier 16e de finale entre St-Pryvé St-Hilaire et Monaco, ce lundi, accueillera St-Etienne au tour suivant.

LES 8ES DE FINALE DE LA CDF

Limonest (N3) - Dijon

Épinal (N2) - Lille

Pau (National) - Paris SG

St-Pryvé St-Hilaire (N2) ou Monaco - St-Etienne

Nice - Lyon

Angers - Rennes

Belfort (N2) - Montpellier

Marseille - Strasbourg