CDF - Les arbitres de la finale PSG-ASSE dévoilés

Le vendredi 24 juillet prochain (20h45, Stade de France), le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne se retrouveront en finale de la Coupe de France, la 102ème du nom. Amaury Delerue (43 ans), de la Ligue Aquitaine, a été désigné par la Commission Fédérale des arbitres et la Direction Technique de l'Arbitrage pour diriger cette affiche, ce qui sera une grande première pour lui. Il sera assisté dans ses tâches par Philippe Jeanne et Bertrand Jouannaud. Éric Wattelier sera, quant à lui, le quatrième arbitre. François Letexier et Franck Schneider seront chargés de l'assistance vidéo.