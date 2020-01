CDF - Les compos de Monaco - St-Etienne sont tombées

Voici les compositions officielles du match entre l'AS Monaco et l'AS St-Etienne, ce mardi dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France. Côté monégasque, on retrouvera dans le couloir gauche le revenant Jorge et l'ancien parisien Arthur Zagré, alors que le duo Ben Yedder - Keita Balde sera de nouveau aligné en attaque.

Pour les Verts, Hamouma, Saliba, Gabriel Silva, Diony et Bouanga font leur retour dans le onze de départ de Claude Puel. Le coup d'envoi sera donné à 20h55 au stade Louis-II.

Coupe de France - Huitièmes de finale

AS MONACO - AS ST-ETIENNE

Monaco : Lecomte - Aguilar, Badiashile, Jemerson, Jorge - G.Martins, Golovin, A.Silva, Zagré - Ben Yedder, K.Balde.

St-Etienne : Ruffier - Debuchy, Saliba, Fofana, G.Silva - M'Vila, Aholou - Honorat, Hamouma, Bouanga - Diony.