CDF - Les compos probables de Bourg-Péronnas-Olympique Lyonnais

L'Olympique Lyonnais se déplace ce samedi chez son voisin de Bourg-Péronnas (Nationale 1) pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France (20h55). En raison des nombreuses blessures, auxquelles s'ajoute la suspension de Bertrand Traoré, Rudi Garcia se retrouve limité dans ses choix.

L'entraîneur rhodanien pourrait opter pour un 3-4-1-2, dans lequel Aouar devrait être le métronome. Toujours trop juste, Marçal devrait débuter sur le banc et Cornet devrait de nouveau occuper le couloir gauche, cette fois-ci dans un rôle de piston. Dans le secteur offensif, Dembélé et Terrier devrait former le duo d'attaque.

Coupe de France - 32èmes de finale

BOURG-PERONNAS - OLYMPIQUE LYONNAIS

Bourg-Péronnas : Callamand - Camara, Lacour, Romani - Atik (C.), Sacko, Ribelin, Kraichi, Khous - Nabab, Anani

OL : Lopes - Andersen, Marcelo, Denayer (C.) - Rafael, Mendes, Tousart, Cornet - Aouar - Dembélé, Terrier