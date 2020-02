CDF - Les compos probables de Dijon - PSG

Battu à Dijon le 1er novembre dernier en championnat (2-1), sa troisième et dernière défaite de la saison toutes compétitions confondues, le PSG aura l'occasion de prendre sa revanche sur les Bourguignons, ce mercredi (18h30) en quart de finale de la Coupe de France. À trois jours d'un déplacement à Amiens en L1 et six de celui à Dortmund en 8e de finale de la Champions League, Thomas Tuchel devrait donner du temps de jeu à Thiago Silva et Juan Bernat, qui reviennent tout juste de blessures.

Mais l'entraîneur allemand ne peut toujours pas compter sur Neymar, ni sur Marquinhos, Dagba et Diallo, alors que Gueye, Kimpembe et Verratti sont laissés au repos et que Paredes est suspendu. En attaque, le duo Mbappé-Cavani pourrait être aligné d'entrée. Côté dijonnais, la seule absence à déplorer est celle du gardien Alfred Gomis, touché au genou et remplacé par Runar Alex Runarsson.

Coupe de France - Quarts de finale

DIJON FCO - PARIS ST-GERMAIN

Dijon : Runarsson - Chafik, Ecuele Manga, Lautoa, Mendyl - Mavididi, Ndong, Amalfitano, Chouiar - Benzia, M.Balde.

PSG : Rico - Meunier, Kehrer, T.Silva, Bernat - Sarabia, Kouassi, Herrera, Draxler - Mbappé, Cavani.