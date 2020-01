CDF - Les compos probables de Linas-Montlhéry-PSG

Battu par le Stade Rennais en finale de la dernière édition, le Paris Saint-Germain repart à la conquête de la Coupe de France. Ce dimanche soir, son chemin passe par Bondoufle où il affrontera Linas-Montlhéry, équipe évoluant en Régionale 1. Samedi, en conférence de presse, Thomas Tuchel a annoncé les absences de Diallo, Kimpembe et Thiago Silva. Kehrer et Marquinhos pourraient donc former la charnière centrale. Au milieu, le jeune Aouchiche pourrait débuter la rencontre, tout comme Cavani en attaque.

Comme il l'a souligné devant les journalistes, Thomas Tuchel souhaite avant tout que ses joueurs retrouvent le rythme puisqu'ils entament ce dimanche un long marathon jusqu'en février et un déplacement sur le terrain du Borussia Dortmund en Ligue des Champions.

Coupe de France - 32èmes de finale

ESA LINAS-MONTLHERY - PARIS SAINT-GERMAIN

LM : Lutumba - Tchabo, Tsota, Diallo, Kouassi - Gbobouo, Roca (C.), Duval - Kanouté, Leno, Cissé

PSG : Rico - Meunier, Kehrer, Marquinhos (C.), Bernat - Di Maria, Aouchiche, Gueye, Draxler - Mbappé, Cavani