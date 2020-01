CDF - Les compos probables de Lorient-PSG

Duel de leaders ce dimanche soir en Coupe de France. Au stade du Moustoir, Lorient, en tête de la Ligue 2, reçoit le Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France (20h55). Christophe Pélissier et ses hommes tenteront de réaliser l'exploit. Pour cela, l'entraîneur lorientais peut compter sur tout son groupe à l'exception de Sainati et Martins Pereira (reprise). Les Merlus pourront notamment s'appuyer sur Hamel et Wissa dans le secteur offensif. Le jeune Le Fée devrait également débuter.

A Paris, les absents sont nombreux. Comme l'a confié Thomas Tuchel en conférence de presse, quelques changements devraient être effectués mais il ne faut pas s'attendre à un gigantesque turn-over. Dans les cages, Rico devrait être titulaire en l'absence de Navas, laissé au repos. Au milieu, Sarabia, Herrera, Paredes et Draxler sont attendus alors que devant, Icardi et Mbappé pourraient débuter. Neymar et Di Maria sont pressentis pour commencer sur le banc des remplaçants.

Coupe de France - 16èmes de finale

FC LORIENT - PARIS SAINT-GERMAIN

FCL : Nardi - Mendes, Laporte, Saunier, Le Goff - Lemoine (C.), Abergel - Laurienté, Le Fée, Wissa - Hamel

PSG : Rico - Dagba, Silva (C.), Kimpembe, Kurzawa - Sarabia, Herrera, Paredes, Draxler - Mbappé, Icardi