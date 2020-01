CDF - Les compos probables de Nantes-Lyon

Le Football Club de Nantes reçoit ce samedi soir l'Olympique Lyonnais en 16es de finale de la Coupe de France (20h55). En 2020, les deux formations ont seulement connu la victoire. L'une d'elles connaîtra donc son premier faux pas de l'année à la Beaujoire. Christian Gourcuff est privé de Pallois, Coulibaly et Wagué. Face aux absences défensives, il devrait donc former une charnière centrale composée de Girotto et Basila. Devant, la recrue Renaud Emond devrait être titulaire alors que Blas, l'homme en forme côté nantais, devrait démarrer sur le banc.

Les Gones restent donc sur trois victoires de rang. Toutefois, ils se déplaceront à Nantes avec un souvenir de la défaite subie en septembre dernier sur leur pelouse, face à ce même adversaire (0-1). Jean Lucas devrait débuter au milieu, avec Aouar et Tousart. Défensivement, Cornet pourrait être préféré à Marçal dans le couloir gauche. C'est donc Terrier qui devrait occuper le poster d'ailier gauche.

Coupe de France - 16èmes de finale

FC NANTES - OLYMPIQUE LYONNAIS

FCN : Lafont - Appiah, Girotto, Basila, Traoré - Bamba, Touré (C.), Abeid, Simon - Louza, Emond

OL : Lopes - Rafael, Marcelo, Denayer (C.), Cornet - Lucas, Tousart, Aouar - Traoré, Dembélé, Terrier