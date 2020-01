CDF - Les compos probables de Nice - Lyon

Après Belfort (N2), Dijon, Rennes, St-Etienne, Paris, Epinal (N2) et Marseille, qui de Nice ou Lyon prendra le huitième et dernier ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France ? On aura la réponse ce jeudi soir après le dernier 8e de finale, qui oppose les Aiglons aux Gones à 20h55 à l'Allianz Riviera.

Trois jours avant de se retrouver en championnat (dimanche à 15h, 22e journée de Ligue 1), les deux équipes devraient subir quelques changements. Particulièrement côté lyonnais, où l'on pourrait apercevoir les jeunes Rayan Cherki et Maxence Caqueret dans la compo de départ, alors que la recrue Karl Toko Ekambi postule pour sa première titularisation. Pour rappel, Rudi Garcia doit faire sans Lopes, Dubois, Koné, Reine-Adelaïde, Depay et Terrier. Patrick Vieira est lui toujours privé de Durmisi et Atal.

Coupe de France - Huitièmes de finale

OGC NICE - OLYMPIQUE LYONNAIS

Nice : Benitez - Hérelle, Danilo, Dante, Nsoki - Lees-Melou, Cyprien - Boudaoui, Claude-Maurice, Ounas - Dolberg.

Lyon : Tatarusanu - Tete, Andersen, Denayer, Marçal - Caqueret, Tousart - B.Traoré, Cherki, Aouar - Toko Ekambi.