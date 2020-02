CDF - Les compos probables de OL - OM

Retrouvez les compositions probables d'équipes du match opposant l'Olympique Lyonnais à l'Olympique de Marseille, dans le cadre des quarts de finale de Coupe de France. Pour cette affiche, Rudi Garcia et André Villas-Boas doivent faire face à de nombreux absents. En effet, du côté de l'OL, en plus des habituels forfaits de Reine-Adelaïde, Memphis Depay ou encore Youssouf Koné, les Gones doivent se passer de Marcelo et Jean Lucas (suspendus), mais aussi de Léo Dubois, en phase de reprise. Bruno Guimaraes, la dernière recrue arrivée seulement lundi soir, n'est pas présent dans le groupe également.

A l'OM aussi, les absents sont très nombreux puisque André Villas-Boas ne peut pas compter sur Caleta-Car et Amavi (suspendus), ainsi que sur Benedetto et Radonjic (blessés). Florian Thauvin, de son côté, est toujours en phase de reprise. Ainsi, Valère Germain devrait occuper la pointe de l'attaque, accompagné par Dimitri Payet et Maxime Lopez. Malgré tout, les deux équipes devraient nous proposer, comme lors de chaque Olympico, un beau spectacle sur la pelouse. Coup d'envoi à 21h05 au Groupama Stadium.

OLYMPIQUE LYONNAIS - OLYMPIQUE DE MARSEILLE

OL : Lopes - Rafael, Andersen, Denayer, Cornet - Caqueret, Tousart - Traoré, Aouar, Toko Ekambi - Dembélé.

OM : Mandanda - Sarr, Alvaro, Kamara, Sakai - Rongier, Strootman, Sanson - Lopez, Germain, Payet.