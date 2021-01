CDF - Les résultats du jour du 8e tour (Ligue 2)

Cinq équipes de Ligue 2 ont validé leur billet pour les 32èmes de finale de Coupe de France. Dans le cadre du 8ème tour de la compétition, le Paris FC a pris le meilleur sur Le Havre AC (0-1), en milieu d'après-midi. En début de soirée, l'AC Ajaccio s'est imposé sur la pelouse de Châteauroux (0-2) et le Valenciennes FC a dominé Chambly (2-0). L'Amiens SC et le Rodez AF se sont quant à eux qualifiés aux tirs au but, respectivement contre l'USL Dunkerque (1-1, 2-4 t.a.b.) et le Pau FC (0-0, 7-8 t.a.b.).

En 32èmes de finale, le Paris FC se déplacera à Lorient, Valenciennes à Reims, l'ACA sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais et Rodez à Brest. Amiens, de son côté, recevra Metz. Les matches face à ces écuries de Ligue 1 auront lieu le 9, 10 ou 11 février.

LES RÉSULTATS DU 8E TOUR DE LA COUPE DE FRANCE