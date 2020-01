CDF - Les Verts font le travail face à Bastia-Borgo (analyse et notes)

Pour son tout premier match de la nouvelle année 2020, l'AS Saint-Etienne a fait le travail en Corse, s'imposant face à la formation de National de Bastia-Borgo (0-3), ce dimanche après-midi, dans le cadre des 32èmes de finale de la Coupe de France.

Coupe de France - 32èmes de finale Bastia-Borgo 0 - 30 - 2 Saint-Etienne 33' A. Nordin

45' +1 W. Fofana

90' +3 A. Nordin



LE FAIT DU MATCH

Stéphane Ruffier décisif. On joue la 24ème minute de jeu lorsque les Insulaires, sur une interception dans le couloir, lancent une offensive. Servi dans la profondeur par Alexandre Cropanese, Cédric Odzoumo lève la tête et déploie un centre fort à mi-hauteur. Le ballon traverse la surface ligérienne jusqu'à l'intervention décisive, du bout des gants, de Stéphane Ruffier. Un dégagement salvateur puisque Mohamed Ouadah était complètement seul au second poteau.

LES BUTS

0-1 (33ème) : Les Verts ouvrent la marque ! Sur un corner botté du pied gauche par Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri est servi à l'entrée de la surface. Le Tunisien déclenche une volée du droit. Non cadrée, sa tentative profite finalement à Arnaud Nordin, qui, seul au second poteau, pousse le cuir du pied droit dans les filets insulaires.

0-2 (45ème+1) : Le break pour Saint-Etienne ! Wesley Fofana, dans son camp, gratte un ballon et sert Mahdi Camara. Ce dernier lance alors Wahbi Khazri plein axe. L'attaquant ligérien perfore la défense corse et, arrivé aux abords de la surface, décale Wesley Fofana, qui a poursuivi son effort, sur sa droite. D'un intérieur du pied droit au premier poteau, mal apprécié par le portier insulaire, le défenseur central des Verts fait mouche.

0-3 (90ème+3) : Le doublé pour Arnaud Nordin ! Décalé sur le côté droit de la surface par Charles Abi, Ryad Boudebouz se défait de son adversaire direct et centre du droit à ras de terre. Aux six mètres, Arnaud Nordin se montre le plus prompt pour couper la trajectoire et envoyer le cuir dans les filets corses.

L'HOMME DU MATCH

Wahbi Khazri (ASSE). De retour de blessure, l'international tunisien s'est rappelé aux bons souvenirs de la Corse en livrant un match plein. Affûté, mordant et double passeur décisif, il a rendu une copie intéressante. Sorti à la 66ème minute sous les applaudissements du Stade Armand-Cesari Furiani, remplacé par Edmilson Indjai Correia.

LES NOTES

FCBB : Milosavljevic (3,5) - Bilingi (5,5), M.Traoré (5,5), Kané (5), Cros (5) - Cropanese (5,5), Doumbia (5,5), Ouadah (6), Grimaldi (Cap.) (5) - Odzoumo (5,5), Penneteau (5).

ASSE : Ruffier (6,5) - Debuchy (5,5), Fofana (7), Perrin (Cap.) (5.5), Palencia (5) - Camara (6), Diousse (6) - Nordin (6,5), Boudebouz (6), Khazri (7,5) - Abi (5,5).

LES CONSÉQUENCES

Sans trop trembler, les Verts, portés par un bon Wahbi Khazri, ont assuré l'essentiel sur l'Île de Beauté. Sérieux, appliqués et réalistes, les hommes de Claude Puel débutent 2020 par une victoire importante pour la confiance et poursuivent leur route en Coupe de France. Ils connaîtront leur adversaire des seizièmes lundi soir, à l'issue du tirage au sort.