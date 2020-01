CDF - Lille se fait peur, Montpellier assure, le Stade Brestois à la trappe

Cinq rencontres des 32èmes de finale de Coupe de France se disputaient ce dimanche en tout début d'après-midi. Le Montpellier Hérault Sport Club et le Lille OSC seront au rendez-vous des seizièmes. Pas le Stade Brestois, tombé sur la pelouse de Lorient.

En déplacement en Champagne, le Montpellier Hérault Sport Club s'est contenté d'une courte victoire face au pensionnaire de Régional 1 Reims Sainte-Anne (0-1). L'unique but de cette rencontre jouée au Stade Auguste-Delaune a été inscrit de manière précoce, de la tête, à la réception d'un bon centre déployé par Junior Sambia, par l'inusable Vitorino Hilton (6ème). Les hommes de Michel Der Zakarian ont ensuite eu les occasions pour alourdir la marque mais sont tombés sur un Grégory Barrilliot excellent. Le portier rémois, sauvé par sa transversale sur une tentative de Damien Le Tallec (90ème), s'est notamment distingué en arrêtant un penalty botté par le revenant Jordan Ferri (88ème).

Comme le MHSC, le LOSC sera aussi au rendez-vous des 16èmes. Mais les Dogues, sur le terrain de Raon-l'Étape, pensionnaire de National 3, ont joué à se faire peur (2-3). Parfaitement lancés par un but de Luiz Araujo (14ème), préféré à Victor Osimhen au coup d'envoi, les Nordistes ont réalisé le break dès le retour des vestiaires via José Fonte, buteur de la tête sur un coup-franc botté par Xeka (47ème). Un gros quart d'heure plus tard, Loïc Rémy y est allé de son petit but pour agrandir l'écart (64ème). Le LOSC se dirigeait alors vers un succès facile... mais les locaux n'ont pas abdiqué. Kevin Duminy (76ème) et Omar Hassidou sur penalty (83ème) ont ainsi relancé le suspense en fin de match. En vain, puisque Lille a finalement tenu bon.

Enfin, dans le derby de Bretagne, le FC Lorient (Ligue 2) est venu à bout du Stade Brestois après prolongations (2-1). Si Gaëtan Charbonnier (36ème) a répondu à l'ouverture du score de Sylvain Marveaux (22ème), les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont fini par céder dans l'extra-time, sur une réalisation inscrite par Yoane Wissa (112ème). Après le Stade de Reims, l'Amiens Sporting Club et le Toulouse Football Club, le Stade Brestois est la quatrième formation à prendre la porte dès les 32èmes.

LES RÉSULTATS DES MATCHES DE 14H15

