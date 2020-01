CDF - Montpellier et Dijon cartonnent, Rennes et Angers ne tremblent pas

On commence avec le carton de l'après-midi du côté du Stade de la Mosson. En effet, le Montpellier HSC a infligé une grosse claque au Stade Malherbe Caen avec une victoire 5-0 et se qualifie, logiquement, pour les huitièmes de finale. Après avoir ouvert la marque sur pénalty par Téji Savanier (24ème), les Pailladins ont inscrits deux buts coup sur coup juste avant la pause grâce à Laborde et Delort (37ème, 40ème). Réduits à dix à la 43ème minute (exclusion de Jessy Pi), les Normands ont logiquement sombré dans le second acte et Mollet (59ème) et Delort (64ème) en ont profité.

Dijon, de son côté, a mis du temps à assurer sa qualification pour le tour suivant face à Nîmes (victoire 5-0). S'ils ont rapidement ouvert la marque sur pénalty, grâce à Cadiz (18ème), les Dijonnais ont attendu le dernier quart d'heure pour faire exploser les Crocos. Mavididi (75ème) a assuré le succès des siens avec le deuxième but sur un bon service de Mounir Chouiar, lui même buteur à la 79ème. Ecuele Manga et Mavididi ont inscrit les deux derniers buts de la rencontre (86ème, 89ème). Dans les deux autres rencontres de l'après-midi, le FC Rouen, tombeur de Metz au tour précédent, n'a pas réédité l'exploit contre Angers. À domicile, les Normands ont subi la loi du SCO (1-4). Enfin, le Stade Rennais est parti chercher sa qualification sur le terrain de l'Athletico Marseille grâce à une victoire 2-0. Traoré (23ème) et Raphinha (45+2ème) ont inscrit les deux buts d'une rencontre interrompue à plusieurs reprises pour des fumigènes et des pétards.

LES RÉSULTATS DES MATCHS DE 17H15

Montpellier - Caen : 5-0

Dijon - Nîmes : 5-0

Rouen - Angers : 1-4

Athlético Marseille - Rennes : 0-2