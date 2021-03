CDF - Montpellier vient à bout d'Alès

Montpellier verra les 8èmes de finale de la Coupe de France. Au terme d'un match disputé, les Héraultais ont pris le dessus sur les joueurs d'Alès qui n'ont pas démérité. Menés après un but en solitaire de Ferri dès le début de la partie (11ème), les pensionnaires de National 3 reviennent dans le match suite à une frappe d'El Bakkal qui inscrit là son quatrième but dans la compétition cette saison (22ème). Sous l'impulsion d'un très bon Amine Sbaï et de son numéro 10 Franco, l'OAC domine mais ne parvient pas à passer en tête. Les locaux concèdent même un poteau de Mavididi en fin de première période. Au retour des vestiaires, les hommes de Der Zakarian mettent le pied sur le ballon et dominent outrageusement, mais butent encore sur le poteau suite à une frappe de Savanier (81ème). Montpellier va finalement trouver la faille grâce à un entrant. Sur un centre venu de la gauche, Laborde, seul au second poteau, reprend victorieusement. Alès a l'occasion d'arracher une séance de tirs aux buts en toute fin de match, mais la tête de Maconda termine sur le poteau (92ème). Le MHSC met fin à la belle aventure d'Alès et file en 8èmes de finale.

Coupe de France - 16èmes de finales Ales 1 - 21 - 1 Montpellier O. El Bakkal 22'

12' J. Ferri

85' G. Laborde



