CDF - Nice et Limonest passent, fin de l'aventure pour la Saint-Pierroise

Trois matchs se disputaient à 13h ce samedi dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. La logique a été respectée entre l'OGC Nice et le Red Star puisque les Aiglons l'ont emporté face aux pensionnaires de National 1 (2-1). A la suite d'un corner, Danilo Barbosa a hérité du ballon au point de penalty et a ouvert le score (26e). Quelques minutes plus tard, Ganago a doublé la mise en étant servi sur un plateau par Claude-Maurice (29e). Dans les arrêts de jeu, le Red Star a réduit la marque sur penalty (90e+1) mais cela n'a pas suffi à revenir.

Le duel de National 3 entre Prix-les-Mézières et Limonest a tourné à l'avantage des visiteurs (0-1). L'unique but de la rencontre a été inscrit par Rouvière au retour des vestiaires (53e). Enfin, la JS Saint-Pierroise s'arrête au stade des 16es de finale. Les Réunionnais ont de nouveau été héroïques face à Epinal, formation de National 2. Réduite à dix dès la 15ème minute, l'équipe de Régional 1 a poussé son adversaire jusqu'aux prolongations. Finalement, le club d'Outre-Mer a cédé dans les derniers instants du match en encaissant un but à la 118ème minute, juste avant la séance des tirs au but.

LES RESULTATS DES MATCHS DE 13H

Nice - Red Star : 2-1

Prix-les-Mézières - Limonest : 0-1

Epinal - Saint-Pierroise : 1-0