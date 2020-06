CDF - Noel Le Graet espère plus de 5 000 spectateurs pour la finale

Alors que le Premier Ministre, Edouard Philippe a annoncé que les stades seront ouverts au public à compter du 11 juillet, avec une jauge maximale de 5 000 spectateurs, Noël Le Graët s'est vu de son côté plus optimiste dans un communiqué. Le président de la Fédération française de football espère que cette jauge prévue soit "plus large" pour la finale de la Coupe de France opposant le PSG et Saint-Etienne. Selon le Breton, cette mesure prise par le gouvernement est un signe très positif pour l'avenir du football français. "La réouverture des stades à partir du 10 juillet, avec le retour des spectateurs limités à 5 000 personnes, représente également une étape importante dans l'organisation des matches à venir."

Le Graët estime ainsi qu'il est possible "d'envisager une ouverture prochaine plus large d'accueil des spectateurs concernant la finale de la Coupe de France masculine fin juillet, la finale de la Coupe de la Ligue, les demies et la finale de la Coupe de France féminine début août ainsi que la reprise des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 programmés fin août." Malgré cette volonté du patron de la FFF, le ministère des Sports s'est montré ferme de son côté quant à une révision de la mesure. "La situation sera réévaluée avant le 11 juillet pour une éventuelle augmentation de cette jauge, à partir de la mi-août." Plus d'informations dans les semaines à venir...