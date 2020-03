CDF - OL - PSG : les compos probables

Troisième choc en une semaine pour l'OL. Après la Juventus Turin (1-0 en Ligue des Champions) et St-Etienne (2-0 en Ligue 1), c'est le PSG qu'il faudra battre ce mercredi soir (21h10) pour accéder à la finale de la Coupe de France, le 25 avril prochain. Malgré l'enjeu, Rudi Garcia devrait faire souffler plusieurs éléments, à quatre jours d'un match non moins crucial à Lille (dimanche à 21h, 28e journée de L1). Bruno Guimaraes, Karl Toko Ekambi, Fernando Marçal et Kenny Tete, tous présentés comme incertains par l'entraîneur lyonnais en conférence de presse, ne devraient pas figurer dans le XI de départ. Pas plus que Léo Dubois, qui vient d'enchaîner trois matchs en une semaine depuis son retour de blessure. Dans ces conditions, on devrait retrouver titulaires des joueurs comme Joachim Andersen, Maxence Caqueret et Bertrand Traoré.

Il sera également très intéressant d'observer quels joueurs Thomas Tuchel alignera sur la pelouse au coup d'envoi. Une semaine tout juste avant son 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund (défaite 2-1 à l'aller), l'entraîneur allemand devrait concocter un XI semblable à celui qu'il lancera face au BVB et préfèrera probablement faire reposer ses cadres ce samedi à Strasbourg. Privé de Marco Verratti et Thomas Meunier, suspendus en C1, il pourrait donc les laisser sur le banc à Lyon afin de préparer Thilo Kehrer dans le couloir droit et Leandro Paredes (ou Tanguy Kouassi) au milieu à un match de haut-niveau. Devant, l'incertitude qui entoure la participation d'Angel Di Maria, légèrement touché derrière une cuisse contre Dijon (4-0), permet d'envisager une nouvelle titularisation de Pablo Sarabia aux côtés de Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Neymar, de retour de suspension.

Coupe de France - Demi-finales

OLYMPIQUE LYONNAIS - PARIS ST-GERMAIN

OL : Lopes - Rafael, Andersen, Marcelo, Denayer, Cornet - Tousart, Caqueret, Aouar - B.Traoré, M.Dembélé.

PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Diallo, Bernat - Gueye, Paredes - Sarabia, Mbappé, Cavani, Neymar.