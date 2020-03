CDF - OL-PSG : Tuchel a préparé ses joueurs pour tous les scénarios

Thomas Tuchel est en pleine hésitation. En effet, l'entraîneur parisien ne sait pas encore quelle stratégie à adopter pour affronter l'Olympique Lyonnais en demi-finale de Coupe de France, ce mercredi. Le technicien pourrait, en effet, décider d'attaquer fort et éviter les prolongations afin de ne pas trop fatiguer ses cadres dans l'optique du match de mercredi prochain, face à Dortmund.

"On veut toujours attaquer mais je pense que ce sera un match serré. C'est un match de niveau LDC, et si il est nécessaire de jouer 120 minutes on est prêt pour ça. Dortmund ? Ce n'est pas un problème pour nous car on a une semaine complète entre demain et Dortmund. Si on doit jouer les 120 minutes, on est prêts pour ça. Si on doit faire les pénaltys, on est prêts pour ça" insiste Tuchel. "Pour moi c'est un match isolé, c'est un grand match, un match décisif, une demi finale. C'est nécessaire d'être concentré seulement sur ce match. Je ne pense pas à Dortmund maintenant. Lyon est fort, nous aussi, et ce n'est jamais facile à Lyon. On veut gagner car c'est la seule solution de gagner."