CDF - OM - Strasbourg : les compos probables

Tenu en échec par Angers au Vélodrome samedi dernier (0-0), l'OM devra retrouver le goût de la victoire pour aller plus loin en Coupe de France, à l'occasion de la réception de Strasbourg au stade des 8es de finale ce mercredi soir (21h05). Privé de Morgan Sanson et Dario Benedetto, André Villas-Boas devrait néanmoins aligner l'équipe la plus compétitive possible, avec les retours de Boubacar Kamara, Bouna Sarr et Dimitri Payet.

Thierry Laurey sera plus contraint pour composer son onze de départ, lui qui doit faire sans ses défenseurs Djiku (suspendu), Koné et Caci (blessés). L'entraîneur alsacien a également décidé de se passer de son gardien Matz Sels, laissé au repos, alors que Youssouf Fofana (Monaco) et Nuno Da Costa (Nottingham Forest) sont en instance de transfert. On pourrait en revanche assister à la première titularisation de Majeed Waris sous ses nouvelles couleurs.

Coupe de France - Huitièmes de finale

OLYMPIQUE DE MARSEILLE - RC STRASBOURG ALSACE

Marseille : Mandanda - Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Strootman, Lopez - B.Sarr, Germain, Payet.

Strasbourg : Kamara - Lala, Simakan, Mitrovic, Ndour, Carole - Zohi, Bellegarde, Liénard, Corgnet - Majeed.