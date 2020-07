CDF - Pierre Ménès dézingue l'ASSE

Battu par le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France (1-0), l'AS Saint-Etienne a été plus que digne hier malgré une infériorité numérique subie pendant plus d'une heure. Malgré cette belle résistance, Pierre Ménès, journaliste pour Canal +, n'a pas épargné les Verts. "La première mi-temps stéphanoise a été honteuse et inadmissible", explique l'intéressé sur son blog. "Au bout d’une minute de jeu, le jeune Maçon qui disputait son premier match - mais ce n’est pas une excuse - découpait déjà Neymar. Et puis il y a ce tacle de Perrin. Alors moi je veux bien qu’il ne le fasse pas exprès. Mais quand tu as 36 ans et que tu es bouilli depuis un moment, tu ne te lances peut-être pas dans ce genre de tacle face à un attaquant qui va aussi vite."

Connu pour ses virulentes prises de paroles, le consultant est resté fidèle à ses principes. "C’est la troisième fois consécutive cette saison que Sainté a un expulsé face au PSG, et à chaque fois assez tôt dans le match, a-t-il rappelé. Je pense qu’ils doivent quand même s’apercevoir que ce n’est pas la bonne méthode. Et que dire du tacle de Camara sur Paredes, qui ne doit qu’à l’expulsion de Perrin quelques minutes auparavant de ne pas prendre un rouge lui aussi ? D’ailleurs, Puel l’a judicieusement sorti au repos pour le remplacer par le petit Neyou qui a été bien meilleur. Voilà. Voilà comment les Verts ont fait à la fois honneur et honte au football dans le même match."