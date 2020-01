CDF - Première réussie pour Robert Moreno à Monaco, Strasbourg tranquille face au Portel

Quatre rencontres des 32èmes de finale de la Coupe de France se disputaient ce samedi après-midi, dès 15 heures. Pour son premier match à la tête de l'AS Monaco, Robert Moreno a vu son équipe s'imposer sur le gong contre le Stade de Reims (2-1). De son côté, le Racing Club Strasbourg Alsace a fait le travail à Calais, face au Portel (1-4).

C'est une grande première dont Robert Moreno se souviendra, à coup sûr ! L'entraîneur espagnol, arrivé samedi dernier sur le Rocher, a vu ses protégés dompter sur le gong le Stade de Reims (2-1). Après une première période timide, disputée dans un Stade Louis-II clairsemé, les Asémistes sont parvenus à ouvrir le score et concrétiser leur temps fort peu après l'heure de jeu, via Keita Baldé (61ème). Un avantage de courte durée pour les Rouge-et-Blanc, qui, à force de reculer, ont été logiquement repris par les Champenois et Boulaye Dia (69ème). Les hommes de David Guion ont ensuite eu l'opportunité de prendre les devants mais Benjamin Lecomte s'est montré décisif en repoussant le penalty botté par ce même Boulaye Dia (86ème). LE tournant de ce duel 100% Ligue 1, puisque Keita Baldé, dans les dernières secondes du temps additionnel (90ème+5), s'est offert le doublé d'une demi-volée, propulsant au passage les hommes de la Principauté en 16èmes.

Dans le même temps, au Stade de l'Épopée de Calais, le Racing Club Strasbourg Alsace a fait respecter la logique en disposant largement de la formation du Portel (1-4). Gênés en première période, soldée sur un score de parité (1-1) malgré l'ouverture de la marque précoce signée Benjamin Corgnet (3ème), les Bleu-et-Blanc ont finalement et logiquement fait la différence après la pause. Kévin Zohi, auteur d'un doublé (59ème, 65ème), et Adrien Lebeau (86ème, sur penalty), de son tout premier but en pro, ont permis aux hommes de Thierry Laurey de valider, également, leur ticket pour la suite de la compétition. Enfin, les Crocos du Nîmes Olympique ont énormément souffert dans le centre de la France. Longtemps malmenés par Tours (National 3), qui a recollé par deux fois malgré des buts inscrits par Anthony Briançon (24ème) puis Renaud Ripart (51ème, sur penalty), les protégés de Bernard Blaquart ont dû en passer par la fatidique séance des tirs au but (2-2, 2-4 aux t.a.b.) pour rallier les 16èmes.

LES RÉSULTATS DES MATCHES DE 15 HEURES

Stade Portelois - RC Strasbourg Alsace : 1-4

AS Monaco - Stade de Reims : 2-1

Tours - Nîmes : 2-2 (2 t.a.b. à 4)

Stade Briochin - Gonfreville : 1-1 (3 t.a.b. à 4)