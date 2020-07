CDF - PSG - ASSE : les compos probables de la finale

Le PSG et l'ASSE s'affrontent en finale de la Coupe de France vendredi soir au Stade de France. À la veille de cette affiche, il est d'ores et déjà possible de définir en partie les premières tendances concernant les compositions des deux équipes.

Ce vendredi soir (21h10), au Stade de France, la finale de la Coupe de France opposera le Paris Saint-Germain à l'AS Saint-Etienne dans ce qui sera le tout premier match officiel en France post crise sanitaire du coronavirus. Chez les Rouge-et-Bleu, les principales inconnues concernent la défense et notamment le couloir gauche. En l'absence de Juan Bernat, forfait, le jeune néerlandais Mitchel Bakker (20 ans) a débuté toutes les rencontres amicales du club de la Capitale et pourrait être reconduit, mais Layvin Kurzawa, de retour depuis peu, pourrait lui être préféré.

Un doute subsiste également concernant l'axe central parisien, pour le poste de défenseur central gauche, entre Thiago Silva et Presnel Kimpembe. Le Brésilien, présent en conférence de presse, semble malgré tout avoir les faveurs de Thomas Tuchel. Pour le reste du onze parisien, peu de surprises sont à attendre. Devant la défense, Idrissa Gueye et Marco Verratti devraient être associés. Neymar et Angel Di Maria prendront les couloirs offensifs et soutiendront une attaque composée du duo Kylian Mbappé et Mauro Icardi.

Chez les Verts, privés de Stéphane Ruffier (choix), William Saliba (reparti à Arsenal), Gabriel Silva (blessé), Yohan Cabaye (fin de contrat), Adil Aouchiche (non qualifié), Zaydou Youssouf (reprise), Kévin Monnet-Paquet (choix) et Loïs Diony (blessé), un doute concerne là aussi le poste d'arrière gauche. La blessure de Gabriel Silva et la méforme de Gabriel Trauco, qui n'a pas les faveurs de Claude Puel, devraient entraîner le repositionnement de Timothée Kolodziejczak, aligné dans l'axe central lors des matches amicaux, à gauche de la défense ligérienne. Pour épauler Wesley Fofana en charnière, Harold Moukoudi, convaincant lors de ses dernières sorties après un prêt concluant à Middlesbrough (Championship), devrait être préféré à Loïc Perrin.

Yann M'Vila et Mahdi Camara évolueront eux devant la défense. Si Claude Puel opte pour un schéma en 4-3-3, ils devraient être associés à Ryad Boudebouz, qui a été intéressant dans une position plus reculée de milieu relayeur gauche lors des derniers amicaux. Dans le cadre d'un 4-2-3-1, l'Algérien remonterait un cran plus haut sur le terrain et retrouverait l'axe ainsi que son poste de meneur de jeu, en soutien de la pointe, dévolue à Jean-Philippe Krasso ou Charles Abi. Wahbi Khazri, peu en vue sur les dernières sorties des Verts, devrait donc démarrer la partie sur le banc. À moins que Claude Puel ne le préfère à Romain Hamouma dans le couloir droit. Au final, une seule certitude concerne la ligne offensive des Verts : Denis Bouanga, meilleur buteur de la saison, sera titulaire.

PARIS SAINT-GERMAIN - AS SAINT-ETIENNE

PSG : Keylor Navas - Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva (Cap.), Bakker (ou Kurzawa) - Gueye, Verratti - Di Maria, Neymar - Icardi, Mbappé.

ASSE : Moulin - Debuchy (Cap.), Fofana, Moukoudi, Kolodziejczak - M'Vila, Camara, Boudebouz - Hamouma, Krasso (ou Abi), Bouanga.