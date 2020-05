CDF - Romeyer s'oppose fermement à une finale à huis clos

Comme il l'avait déjà expliqué il y a quelques jours, Roland Romeyer ne souhaite pas disputer la finale de la Coupe de France à huis clos. Le président du directoire de l'AS Saint-Etienne estime que "la Coupe de France est la plus belle des Coupes, avec une communion des supporters. C'est ça, le football. J'étais très heureux à l'idée de la jouer car Saint-Étienne a vécu une saison particulière, cette année" a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "mais là, on nous parle de jouer dans un stade vide. Il n'y aurait plus de saveur". Cette semaine, Noël Le Graët a émis l'hypothèse de disputer la finale de la Coupe de France face début août, avant d'entamer la prochaine saison, si les conditions sanitaires le permettent. Une idée inacceptable selon Romeyer.

"Un huis clos, c'est un match d'entraînement. Là, ce n'est pas une question d'éthique mais d'urgence sanitaire. Qui aurait pu penser, début janvier, quand on rigolait des Chinois et de leur petite grippe, qu'on subirait un arrêt total de la vie en Europe et dans le monde ? Et on nous parle de cette finale dans un Stade de France vide. Je ne peux pas imaginer une minute qu'on la joue sans nos supporters. Ça ne passera d'ailleurs pas auprès des nôtres. Saint-Étienne, sans ses supporters, n'est plus Saint-Étienne. Pour moi, ce n'est pas possible de la jouer sans eux" a enchéri le dirigeant stéphanois. "La Ligue 1 est arrêtée et pas la Coupe de France ? Pourquoi continuerait-elle au-delà de cette saison ? On marche sur la tête ! C'est une aberration complète ! Après, je ne dirige pas le football français. Je dis simplement ce que je pense. Je suis peut-être un âne, je suis peut-être bête. C'est juste une question de bon sens. Les plus grosses conneries, c'est d'avoir joué Lyon-Juventus avec du public, puis PSG-Dortmund à huis clos. Ça a été catastrophique, avec 4 000 supporters dehors, devant le Parc des Princes" a-t-il ajouté, puis de conclure : "Les contrats s'arrêtent au 30 juin. Des joueurs vont partir, d'autres vont arriver. Et on la jouera avec qui, cette finale ? J'en ai marre de cette histoire de Coupe de France."