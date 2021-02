CDF - Saint-Étienne se fait sortir par Sochaux ! (analyse et notes)

Surprise dans ces 32èmes de finale de la Coupe de France, l'AS Saint-Étienne est éliminée de la compétition après sa défaite (1-0) sur la pelouse de Sochaux. Finaliste l'an passé, les Verts payent une erreur grossière de Cissé en début de match et un manque d'adresse devant le but de Jeannin, héros de la qualification sochalienne.

Coupe de France - 32nd Finals Sochaux 1 - 01 - 0 Saint-Etienne C. Bedia 5'



LE FAIT DU MATCH

L'erreur fatale de Cissé. Impérial lors de ces deux premiers matchs en Vert, la recrue Pape Abou Cissé avait fait forte impression, mais ce soir le défenseur sénégalais a plombé son équipe. Dès l'entame de match, le joueur prêté par l'Olympiakos se fait chiper un ballon dans les pieds à vingt mètres de ses buts. Saint-Étienne ne s'en relèvera pas, et butera à plusieurs reprises sur Jeannin. Niane repoussera même une tentative stéphanoise sur sa ligne. Preuve que les dieux du football étaient sochaliens ce soir.

LE BUT

1-0 (5ème) : Saint-Étienne tente de repartir par derrière, mais Pape Abou Cissé tergiverse et craque sous le pressing de Bedia. L'attaquant sochalien récupère le cuir à l'entrée de la surface et trompe Bajic d'un plat du pied gauche.

L'HOMME DU MATCH

Mehdi Jeannin (8) : Habituel deuxième gardien des Lionceaux, le portier de 29 ans s'est montré exemplaire ce soir. Auteur d'un premier arrêt devant Abi (29ème), l'ancien gardien de Clermont a réalisé une belle sortie devant Modeste (63ème) avant de sortir un arrêt réflexe à bout portant devant Youssouf (73ème) et de repousser deux coup-franc de Khazri (79ème & 90ème). Cette qualification est la sienne.

LES NOTES

FCSM : Jeannin (8) - M'Bakata (5), Ndour (6), Moltenis (6), Paye (7) - Ndiaye (5), Daham (5), Ourega (4), Kaabouni (5) - Bedia (7), Lasme (4).

ASSE : Bajic (4) - Moueffek (6), Sow (5), Cissé (2), Kolodziejczak (6), Trauco (4) - Youssouf (6), Boudebouz (6) - Monnet-Paquet (4), Abi (3), Nordin.

LES CONSÉQUENCES

Finaliste de la Coupe de France l'an passé, l'AS Saint-Étienne est éliminée dès les 32èmes de finale et devra rebondir ce week-end à Rennes en L1. Dominateurs ce soir, les Verts n'ont jamais su trouver la faille et ont cruellement manqué d'efficacité. Les hommes de Puel voient leur série de trois matchs sans défaite prendre fin face à une valeureuse et efficace équipe de Sochaux. Huitième de L2, l'équipe d'Omar Daf semble déjà à l'abri pour le maintien, mais trop loin des playoffs, alors une aventure en Coupe de France apparaît comme le seul moyen de vibrer et d'ainsi renouer avec un glorieux passé.