CDF - Saint-Etienne grand seigneur avec Epinal

L'AS St-Etienne s'est chargée des lots de consolation pour Epinal, sorti jeudi soir au stade des quarts de finale de la Coupe de France après un parcours honorable. Comme le rapporte L'Equipe, le club forézien a offert au club amateur (National 2), en plus de la recette évaluée à 88 000 euros, une invitation à assister à la demi-finale face au Stade Rennais, début mars à Geoffroy-Guichard. "Bravo pour votre parcours, votre état d'esprit et votre match", a posté l'ASSE via son compte Twitter hier soir.

🤝 Bravo pour votre parcours, votre état d'esprit et votre match ce soir ! Bonne fin de saison, @SAS_EPINAL ! 👋 pic.twitter.com/wJMEM4aAMa — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 13, 2020