CDF - Saint-Etienne - Rennes : Les compos probables

Ce jeudi soir, l'AS Saint-Etienne et le Stade Rennais s'affronteront pour rejoindre le Paris Saint-Germain, tombeur de l'Olympique Lyonnais (1-5, résumé et notes), en finale de la Coupe de France. Pour cette demi-finale, les Verts devront encore composer avec de nombreuses absences. Loïc Perrin, Zaydou Youssouf, Arnaud Nordin, Romain Hamouma, Wahbi Khazri et Kévin Monnet-Paquet sont à l'infirmerie, tandis que Stéphane Ruffier est à nouveau laissé à l'écart du groupe.

Chez les Rouge-et-Noir, Gerzino Nyamsi, Jérémy Morel, Clément Grenier, Jakob Johansson, Jonas Martin et Lucas Da Cunha manqueront à l'appel. Découvrez, ci-dessous, les compositions probables des deux équipes. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 20h55, au Stade Geoffroy-Guichard.

AS SAINT-ETIENNE - STADE RENNAIS FC

ASSE : Moulin - Fofana, Saliba, Kolodziejczak - Honorat, Camara, M'vila, Cabaye (Cap.), Trauco - Abi, Bouanga.

Rennes : Mendy - Traoré, Da Silva (Cap.), Gnagnon, Maouassa - Raphinha, Nzonzi, Camavinga, Bourigeaud - Del Castillo, Niang.