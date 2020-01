CDF - St-Etienne sort Monaco et fonce en quart de finale (analyse et notes)

St-Etienne rejoint les quarts de finale de la Coupe de France après sa victoire, logique à défaut d'être brillante, sur la pelouse de Monaco.

Coupe de France - Huitièmes de finale Monaco 0 - 10 - 1 Saint-Etienne 24' D. Bouanga



LE FAIT DU MATCH

Les Verts avec pragmatisme. Les hommes de Claude Puel avaient décidé d'opérer en contre et leur ouverture du score assez précoce (voir plus bas) les a confortés dans cette idée. Leur bloc bas, mené par une jeune garde Saliba-Fofana excellente, a tenu bon et malgré une possession nettement en sa faveur (76%), l'ASM n'a finalement eu que très peu d'occasions de revenir à la marque. Ruffier a fait le travail pour sortir un coup-franc d'Adrien Silva et gagner son duel avec Ben Yedder dans la foulée (39ème). Il a tremblé sur une belle frappe de Jovetic en fin de match (86ème), mais ce fut à peu près tout...

LES BUTS

0-1 (24ème) : aux abords de la ligne médiane, Lois Diony réalise un bon travail d'appui avant de lancer Franck Honorat dans son couloir droit. L'ancien clermontois déborde et adresse un centre tendu à Denis Bouanga, qui le reprend avec sang-froid pour ouvrir le score et son compteur buts en 2020 (il avait fait son retour à la compétition contre Nîmes le week-end dernier).

L'HOMME DU MATCH

William Saliba (St-Etienne) : de retour d'une longue blessure à un pied, le jeune défenseur des Verts (18 ans) n'avait plus joué depuis la réception de... Monaco, en championnat, le 3 novembre dernier (victoire 1-0). Ça ne s'est pas vu du tout et le futur Gunner est apparu très à l'aise, aussi bien physiquement (8 duels gagnés sur 10) que techniquement, pour réduire à néant l'influence de Wissam Ben Yedder et même offrir des occasions à ses partenaires, comme cette offrande non convertie par Bouanga devant Lecomte (83ème). De très bon augure pour la suite de la saison stéphanoise.

LES CONSÉQUENCES

Quatre ans après sa dernière participation (élimination face au PSG), l'AS St-Etienne va retrouver les quarts de finale de la Coupe de France. Son adversaire n'est pas encore connu, mais la date oui : ce sera le 11 ou le 12 février, entre deux déplacements à Montpellier et Brest en Ligue 1.

Pour Monaco, c'est une troisième défaite en quatre matchs, en comptant la victoire sur les amateurs de Saint-Pryvé Saint-Hilaire au tour précédent. Le coup d'arrêt se prolonge pour la troupe de Robert Moreno, qui n'a plus que le championnat à jouer sur cette deuxième partie de saison. Cela tombe bien, il y a beaucoup à faire avec un gros retard à combler sur les places européennes (13e avec 8 points de retard sur le podium).