CDF - Toulouse fait le boulot face à Aubagne et file en 8ème de finale

Toulouse s'est imposé (0-2) à Aubagne dans une rencontre comptant pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. En démarrant tambour battant, le TFC est rapidement parvenu à mettre en difficulté son adversaire du soir et à trouver le chemin des filets. Kouadio Koné hérite du balon à l'entrée de la surface et vient placer une frappe puissante du pied droit dans la lucarne gauche de Samir Kouakbi (9ème). Si les pensionnaires de National 2 se reprennent immédiatement en main et mettent en danger à de multiples reprises la défense toulousaine, ils rentrent aux vestiaires en étant menés au score.

En seconde période, les hommes de Patrice Garande attaquent fort et parviennent au bout de huit minutes à faire le break. Janis Antiste déborde sur le côté droit et sert à ras de terre Nathan N'Goumou qui vient du plat du pied doubler la mise pour les siens (53ème). Malgré de nombreuses tentatives de la part d'Aubagne (19 tirs) le score en reste là et Toulouse se qualifie pour les 8èmes de finale de la compétition.

LES RÉSULTATS DES 16ÈMES DE FINALE DE LA COUPE DE FRANCE

Vendredi 5 mars

Beauvais - Boulogne : 0-2

Aubagne - Toulouse : 0-2

Samedi 6 mars

14 heures 15 : Red Star - Lens

14 heures 15 : Rumilly Vallières - Annecy

14 heures 15 : Saint-Louis Neuweg - Sedan

14 heures 15 : Olympique Alès - Montpellier

16 heures 30 : Valenciennes FC Metz

16 heures 30 : Le Puy - Lorient

16 heures 30 : Saumur - Montagnarde

18 heures 45 : Olympique Lyonnais - Sochaux

21 heures 10 : Brest - PSG

Dimanche 7 mars