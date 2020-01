CDF - Un match très compliqué pour Thomas Tuchel

Qualifié dans la douleur face à Lorient en 16es de finale de la Coupe de France (0-1), l'entraîneur parisien Thomas Tuchel a reconnu l'âpreté de la confrontation ce dimanche, au micro d'Eurosport. "Ce match a été très dur. Le terrain est super dur, le ballon... Je ne vais pas dire, c'est n'importe quoi ! C'était une équipe très serrée avec un 5-4-1 à vingt mètres devant le but. On doit être patients, ne pas perdre la tête et jouer avec confiance mais c'est super dur. Je suis très heureux parce qu'un but a été décisif, on a défendu de manière très sérieuse".

Toutefois, l'Allemand, qui avait décidé de se passer de Neymar et Mbappé, a conscience de l'importance de ce genre de matchs. "C'est comme ça dans les coupes (...) Nous sommes en huitièmes, c'est le plus important. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure. C'est bien d'avoir des matchs durs. Quelque fois, si tu marques beaucoup de buts, tout le monde dit 'c'est facile' et peut-être tu peux le croire mais c'est jamais facile. C'est pour ça que des matches comme ça sont super importants et c'est excellent pour l'atmosphère". Avant de conclure, le sourire aux lèvres : "C'était un match de merde sur un terrain difficile".