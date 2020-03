CDF - Vers une affluence décevante pour OL-PSG

Après une semaine riche en émotions, entre la victoire contre la Juventus en Ligue des Champions (1-0) et celle dans le derby face aux Verts (2-0), le Groupama Stadium ne fera probablement pas le plein, mercredi soir (21h10).

Malgré le prestige d'une demi-finale de Coupe de France et celui de l'adversaire, le Paris St-Germain, seulement 35 000 personnes sont attendues dans l'enceinte de Décines, à en croire nos confrères du Progrès. Une estimation assez faible pour un stade en capacité d'accueillir 55 000 spectateurs et qui affichait presque complet (environ 53 000 personnes) pour les réceptions de la Juve et de l'ASSE.