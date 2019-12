CDL - Brest domine Bordeaux, Strasbourg surprend Nantes, Amiens vient à bout de Rennes

Les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue ont fermé leurs portes ce mercredi soir. Le Stade Brestois, le RC Strasbourg et l'Amiens SC ont validé leurs tickets pour la suite de la compétition.

En déplacement en Bretagne, à Brest, les Girondins de Bordeaux se sont inclinés (2-0). Après un premier acte laborieux, pauvre en occasion, les Marine-et-Blanc ont sombré en seconde période. En effet, les protégés d'Olivier Dall'Oglio ont trouvé la faille peu après la reprise via Samuel Grandsir, buteur d'une frappe lointaine du gauche (50ème). À la peine dans le domaine offensif, les hommes de Paulo Sousa ont concédé le break quelques minutes plus tard, sur une tentative croisée et puissante du pied droit signée Gaëtan Charbonnier (63ème). Incapables de réagir et de se montrer menaçants, les Aquitains prennent la porte dès leur entrée en lice dans la compétition et confirment leurs grandes difficultés du moment avec ce troisième revers de rang.

Comme les Bordelais, les Canaris de Nantes ne prendront pas part aux quarts de finale de cette dernière édition de la Coupe de la Ligue. À domicile, les protégés de Christian Gourcuff ont pourtant copieusement dominé le Racing Club Strasbourg Alsace, mais, faute d'efficacité dans le dernier geste, s'inclinent sur la plus petite des marges (0-1). L'unique réalisation de cette rencontre a été inscrite par Nuno Da Costa, réaliste sur un centre en retrait déployé par Abdallah Ndour, peu après l'entame du dernier quart d'heure de jeu (77ème). Alexandre Olliero, titulaire dans le but nantais, n'a pas convaincu, se montrant fautif sur le but de l'attaquant cap-verdien. Le RCSA, tenant du titre, est toujours en course pour conserver son trophée mais devra montrer plus s'il veut y parvenir.

Enfin, en Picardie, l'Amiens SC et le Stade Rennais FC se sont livrés une belle bataille, riche en spectacle et en buts, soldée par une victoire des hommes de Luka Elsner (3-2). Dominateurs en début de match, les Bretons ont pourtant pris les devants dans cette partie, par l'intermédiaire de Benjamin Bourigeaud, buteur sur un penalty consécutif à une faute de Bongani Zungu (27ème). Mais l'ASC a rapidement recollé, via ce même Zungu, décisif de la tête à la suite d'un coup-franc (34ème). Sur un erreur de Gerinzo Nyamsi, Steven Mendoza a ensuite permis à son équipe de regagner les vestiaires en tête au tableau d'affichage (41ème). En seconde période, à force de pousser, Rennes est logiquement revenu à hauteur de l'ASC sur un bel enroulé du droit décoché par Adrien Hunou (73ème). Mais les Picards ont su forcer la décision dans les derniers instants du match, sur une frappe puissante et gagnante décochée des 25 mètres par Thomas Monconduit, le héros du soir (90ème+1).

LES RÉSULTATS DES 8ES DE FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE BKT

Mardi 17 décembre

Reims - Montpellier : 1-0 (résumé)

Monaco - Lille : 0-3 (résumé et notes)

Mercredi 18 décembre

Lyon - Toulouse : 4-1 (analyse et notes)

Le Mans - Paris : 1-4 (analyse et notes)

Nîmes - Saint-Etienne : 1-2 (analyse et notes)

Brest - Bordeaux : 2-0

Nantes - Strasbourg : 0-1

Amiens - Rennes : 3-2

LES QUALIFIÉS POUR LES QUARTS DE FINALE