CDL - La finale PSG-Lyon officiellement reportée

Comme prévu, la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lyon a été reportée, annonce la LFP dans un communiqué ce mercredi. "Suite à l’arrêté ministériel paru le 10 mars 2020, le Bureau du Conseil d’Administration a décidé de reporter la Finale de la Coupe de la Ligue BKT", peut-on lire. "En concertation avec le Paris Saint-Germain, l’Olympique Lyonnais, les diffuseurs et la FFF, le Bureau de la LFP fixera une nouvelle date en fonction de l’évolution sanitaire et du parcours européen des deux clubs." Ce devrait en tout cas tomber après le 15 avril, date jusqu'à laquelle le gouvernement et la Ligue ont décidé d'instaurer des huis clos dans tous les stades.

En attendant qu'une nouvelle date soit fixée, du changement a déjà lieu dans les calendriers lyonnais et parisien. Initialement programmée au samedi 4 avril, la finale de la CDL avait entraîné le report des rencontres de la 31e journée de L1 PSG-Metz et OL-Nîmes au 22 avril. Ces deux matchs auront donc finalement bien lieu le week-end des 4 et 5 avril. Les dates et horaires exactes sont, là aussi, encore à définir.