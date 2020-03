CDL - La finale PSG-OL va être reportée

C'était attendu, c'est désormais acté ... La finale de Coupe de la Ligue entre l'Olympique Lyonnais et le PSG ne va pas se dérouler le 4 avril prochain. En effet, selon les informations du Parisien, le bureau de la LFP, réuni ce matin, a décidé de reporter la rencontre, qui aurait du se dérouler à huis clos. Une décision vue d'un bon oeil que ce soit du côté de l'OL et du PSG. L'officialisation de cette nouvelle devrait rapidement intervenir. La LFP, Lyon et le PSG doivent maintenant se creuser la tête pour trouver une nouvelle date...