CDL - La LFP veut du public pour la finale

Alors que la Ligue 1 est terminée pour la saison 2019-2020, les finales des coupes nationales devraient se jouer fin juillet-début août. La première d'entre elles devrait être celle de Coupe de la Ligue entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Ce dimanche, la présidente de la LFP, Nathalie Boy de la Tour a évoqué cette finale et a révélé que l'instance travaille actuellement pour que des supporters puissent assister à cette rencontre.

"Je pense qu'on est bien partis pour la jouer et surtout ce qu'on espère, et ce sur quoi on travaille, c'est de la jouer avec du public parce qu'une finale, ou même des matchs sans public - moi je regarde régulièrement ce qui se passe aussi chez nos voisins européens -, ce n'est pas le football qu'on aime. On a besoin de l'émotion qui est apportée par les supporters et cette rencontre incroyable entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe en tribunes. Sans cela, je trouve que le football y perd un peu de son âme et de son salut" a-t-elle déclaré pour le Canal Football Club.