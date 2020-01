CDL - La programmation des demi-finales est connue

Ce vendredi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé la programmation des demi-finales de la Coupe de la Ligue. L'affiche entre l'Olympique Lyonnais et le Lille OSC aura lieu le mardi 21 janvier à 21h10, et sera diffusée sur France 2 et Canal + Sport. La seconde demie, opposant le Stade de Reims au Paris Saint-Germain, se déroulera elle le mercredi 22 janvier, à 21 heures. Canal + sera le diffuseur de cette rencontre entre Champenois et Parisiens.

LE PROGRAMME DES DEMI-FINALES DE LA COUPE DE LA LIGUE

Mardi 21 janvier

21h10 : Olympique Lyonnais - Lille OSC, en direct sur France 2 et Canal + Sport

Mercredi 22 janvier

21 heures : Stade de Reims - Paris Saint-Germain, en direct sur Canal +