CDL - Le plus beau but de l'histoire a été désigné

Alors que la Coupe de la Ligue sera définitivement arrêtée vendredi, après la finale entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, la LFP a élu le plus beau but de l'histoire de la compétition. C'est Pedro Miguel Pauleta qui remporte ce titre honorifique, lors de son passage à Bordeaux, face à Lorient en 2002. L'attaquant portugais est à la conclusion d'un centre de Christophe Dugarry avec un sublime ciseau.

Le ciseau de Pauleta 🇵🇹 élu plus beau but de l'histoire de la @CoupeLigueBKT🏆



Ce 20 avril 2002, l'Aigle des Açores exécutait un sublime geste sur un centre à l'aveugle de Dugarry ✂️🤩



Ce superbe but venait parachever le succès des @girondins face au @fclorient💪 #FCLFCGB (0-3) pic.twitter.com/ydCbTUKO6q — Coupe de la Ligue BKT (@CoupeLigueBKT) July 26, 2020