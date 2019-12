CDL - Le PSG écarte Le Mans pour rejoindre les quarts (analyse et notes)

Le PSG s'est facilement imposé face au Mans (L2), ce mercredi soir, en huitième de finale de CDL (4-1). Les Parisiens passent sans trembler en quart de finale.

Coupe de la Ligue - Huitièmes de finale Le Mans 1 - 40 - 3 Paris H. Manzala 53'

21' Pablo Sarabia

40' M. Choupo-Moting

41' K. Mbappe Lottin

47' A. Di María



LE FAIT DU MATCH

Le Mans craque en une minute. Solides durant 40 minutes malgré l'ouverture du score parisienne à la 21ème, les Manceaux ont complètement craqué en l'espace de soixante secondes. D'abord, les locaux ont fait preuve de naïveté en s'arrêtant de jouer sur une faute légère sur Angel Di Maria. Sans scrupule, Marco Verratti s'exécute rapidement pour faire la différence sur une passe lobée. Ce but est un véritable coup de massue pour les Manceaux, qui vont encaisser un troisième but dans la foulée sur une nouvelle ouverture lumineuse de l'Italien. Résultat, Le Mans a coulé en l'espace d'une minute.

LES BUTS

0-1 (21ème) : côté gauche, Angel Di Maria adresse un centre millimétré au second poteau pour Pablo Sarabia. L'Espagnol, libre de tout marquage, termine d'un plat du pied gauche, qui transperce les gants de Patron.

0-2 (40ème) : alors que Di Maria s'écroule sur une faute aux trente mètres, les Manceaux se figent complètement. Marco Verratti, plein de roublardise, joue vite le coup de pied arrêté et trouve Mbappé d'une superbe louche. Mbappé, à la retombée du ballon, n'a plus qu'à faire une offrande pour Choupo-Moting, qui conclut dans le but vide.

0-3 (41ème) : Marco Verratti fait encore parler sa technique pour lancer en profondeur Kylian Mbappé. En pleine course, l'attaquant français fait la différence grâce à sa pointe de vitesse avant d'ajuster le gardien. Chirurgical.

0-4 (47ème) : après une interception de Kouassi au milieu de terrain, Di Maria hérite du ballon aux trente mètres. Le gaucher n'hésite pas à prendre sa chance pied gauche et la trajectoire plongeante du ballon trompe Patron, incapable de stopper le ballon.

1-4 (53ème) : entré en jeu juste avant la mi-temps, Harisson Manzala sauve l'honneur pour Le Mans. Sur un bon pressing, Maziz récupère le ballon devant Thilo Kehrer et remonte le terrain. Le cuir arrive dans les pieds d'Harisson Manzala, qui lâche une belle frappe en pleine lucarne. Imparable pour Sergio Rico.

L'HOMME DU MATCH

Marco Verratti (PSG) : de retour dans le XI titulaire ce mercredi, l'Italien a rayonné dans l'entrejeu en distribuant les caviars. Avec une passe décisive et une avant-dernière passe sublime sur le deuxième but, Verratti, sorti à la 87ème, a sorti un match plein : 144 ballons touchés, 92% de passes réussies (119), 6 duels remportés...

LES CONSÉQUENCES

Éliminé l'an passé en quart de finale par Guingamp, au Parc des Princes (défaite 2-1), le PSG compte bien se rattraper cette saison en remportant la Coupe de la Ligue. Malgré quelques cadres (Navas, Thiago Silva, Neymar) restés à Paris, les Parisiens ont joué avec sérieux sur la pelouse du Mans. Résultat, une large victoire 4-1 et l'occasion, pour certains joueurs, d'avoir du temps de jeu, à l'image de Choupo-Moting, Thilo Kehrer ou Ander Herrera.

Les Manceaux, de leur côté, n'ont pas à rougir de leur prestation. Très sérieux en première période, ils ont baissé de vigilance l'espace d'une minute et cela s'est traduit par deux buts encaissés. Au retour des vestiaires, malgré le quatrième but de Di Maria, les pensionnaires de Ligue 2 ont continué à jouer leur jeu pour réduire la marque.