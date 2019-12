CDL - Le tirage au sort des quarts de finale

On ne perd pas de temps ! Aussitôt les huitièmes de finale disputés, la LFP a décidé de procéder au tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue sur le plateau de Canal+. Et il y aura une très grosse affiche entre le Paris St-Germain et Saint-Etienne ! Le LOSC, de son côté, recevra l'Amiens SC pour un derby du Nord de la France. Pour l'Olympique Lyonnais, qualifié avec la manière face à Toulouse en début de soirée, il faudra se débarrasser du Stade Brestois pour atteindre les demi-finales. Enfin, Reims et Strasbourg se disputeront le dernier ticket. Toutes les rencontres se joueront les mardi 7 et 8 janvier.

LES AFFICHES DES 1/4 DE FINALE