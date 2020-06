CDL - Les arbitres de la finale PSG-OL dévoilés

Le vendredi 31 juillet prochain (20h45, Stade de France), le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais s'affronteront en finale de la Coupe de la Ligue, la 26ème du nom. Jérôme Brisard a été désigné par la Commission Fédérale des arbitres et la Direction Technique de l'Arbitrage pour diriger cette affiche, ce qui sera une grande première pour l'arbitre international. Il sera assisté dans ses tâches par Benjamin Pages et Gilles Lang. Thomas Leonard sera, quant à lui, le quatrième arbitre. Mikaël Lesage sera l'arbitre assistant vidéo et Johan Hamel, arbitre assistant vidéo auxiliaire.

