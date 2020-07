CDL - Les compos de la finale PSG-OL

Voici les compositions d'équipes officielles du Paris SG et de l'Olympique Lyonnais, qui s'affrontent en finale de la Coupe de la Ligue ce vendredi. Le coup d'envoi sera donné à 21h10 au Stade de France.

Quelques surprises dans les compositions parisienne et lyonnaise pour cette dernière finale de l'histoire de la Coupe de la Ligue. Attendu titulaire dans les buts, Ciprian Tatarusanu n'est finalement même pas sur la feuille de match. Le Roumain est touché au dos. C'est Anthony Lopes qui gardera donc les cages de l'OL, protégé comme prévu par une défense à cinq, avec Cornet et Dubois dans les couloirs. Au milieu, Maxence Caqueret a été préféré à Thiago Mendes pour accompagner Guimaraes et Aouar.

Côté parisien, Thomas Tuchel surprend lui aussi en alignant Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker dans les couloirs, malgré la présence dans le groupe de Thilo Kehrer, diminué par un coup reçu à la hanche la semaine dernière contre St-Etienne (victoire 1-0 en finale de la Coupe de France). Le Français devrait prendre le côté droit, le Néerlandais conservant le gauche. Comme pressenti, c'est en 4-3-3 que va se composer l'équipe francilienne, avec Marquinhos en sentinelle et un trio Di Maria - Icardi - Neymar en attaque. Pablo Sarabia débute donc sur le banc.

Coupe de la Ligue - Finale

PARIS SAINT-GERMAIN - OLYMPIQUE LYONNAIS

PSG : Navas - Kurzawa, Thiago Silva (C), Kimpembe, Bakker - Gueye, Marquinhos, Verratti - Di Maria, Icardi, Neymar.

OL : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Memphis Depay (C), Dembélé.