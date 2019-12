CDL - Les compos probables de Le Mans - PSG

Retrouvez les compositions probables d'équipes du match opposant Le Mans au Paris Saint-Germain, dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de la Ligue. Pour cette affiche, Thomas Tuchel devrait procéder à un léger turn-over de son effectif. En effet, Neymar et Mauro Icardi pourraient débuter la rencontre sur le banc, tout comme Thiago Silva. Kehrer et Choupo-Moting, quant à eux, devraient occuper une place de titulaire. L'entraîneur allemand compterait également sur ses deux internationaux français U17, à savoir Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Enfin, Thilo Kehrer devrait, comme convenu, débuter dans l'axe. Coup d'envoi à 21h05 à la MMArena.

LE MANS - PARIS SAINT-GERMAIN

Le Mans : Patron - Vardin, Dasquet, Lemonnier (cap), Ebosse - Confais, Boé Kane, Fofana - Maziz - Créhin, Diarra.

PSG : Rico - Dagba, Kehrer, Marquinhos (cap), Kurzawa = Sarabia, Verratti, Kouassi, Choupo-Moting - Aouchiche, Mbappé.