CDL - Les compos probables de Lyon - Lille

On connaîtra dès demain l'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue, à l'issue du match entre Reims et le Paris St-Germain. Mais ce mardi, place à la première demi-finale, et pas la moins alléchante, puisqu'elle oppose l'Olympique Lyonnais au LOSC, au Groupama Stadium (coup d'envoi à 21h10).

Toujours privé de Depay, Reine-Adelaïde, Dubois et Koné, Rudi Garcia ne pourra pas non plus compter sur sa nouvelle recrue Karl Toko Ekambi, non qualifiée. Christophe Galtier, de son côté, doit se passer de Bradaric et Yazici (blessés). Voici les compositions probables des deux équipes...

OLYMPIQUE LYONNAIS - LILLE OSC

Lyon : Tatarusanu - Tete, Marcelo, Denayer, Marçal - Caqueret, T.Mendes, Aouar - Cornet, M.Dembélé, Terrier.

Lille : L.Jardim - Celik, J.Fonte, Gabriel, Reinildo - R.Sanches, B.André, B.Soumaré, J.Bamba - Osimhen, Ikoné.