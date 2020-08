CDL - Les dégâts de la finale sur les Parisiens

Vainqueur de sa neuvième Coupe de la Ligue grâce à sa victoire face à l'Olympique Lyonnais (1-0/6-5 TAB), le Paris Saint-Germain n'est pas pour autant sorti de cette finale sans égratignure. En effet, comme le rapporte L'Equipe ce matin, Layvin Kurzawa serait touché par une blessure musculaire aux ischio-jambiers Diagnostique selon toutes vraisemblances identique pour Thiago Silva, Marquinhos et Mauro Icardi.

Des examens seront réalisés dans les jours à venir et en diront plus sur la gravité de ces blessures. Le match contre l'Atalanta approche à grands pas. Plus que douze jours avant le tant attendu quart de finale de Ligue des Champions pour un PSG auteur d'un quadruplé national cette saison (Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue).