CDL - Lille écarte Amiens et rejoint le dernier carré

Le LOSC sera des demi-finales de la Coupe de la Ligue, dans une quinzaine de jours, grâce à sa victoire logique devant Amiens.

Coupe de la Ligue - Quarts de finale Lille 2 - 00 - 0 Amiens Luiz Araujo 50'

V. Osimhen 58'



Toujours pas d'embûche en 2020 pour le LOSC. Qualifié - non sans mal - pour les 16es de finale de la Coupe de France après sa victoire sur Raon-L'Étape (2-3) le week-end dernier, le club nordiste a atteint le dernier carré de la Coupe de la Ligue en venant à bout d'Amiens, ce mercredi soir à Pierre-Mauroy.

Tenue en échec à la pause, la formation de Christophe Galtier, bien aidée par l'expulsion précoce de Bongani Zungu (38ème), a fait la différence en huit minutes, peu avant l'heure de jeu, sur deux buts somptueux signés Luiz Araujo (50ème) et Victor Osimhen (58ème), une frappe du gauche en pleine lucarne du Brésilien et un enchaînement bien senti du Nigérian dans la surface amiénoise. Loïc Rémy a failli les imiter en toute fin de match, mais sa frappe puissante du gauche est venue s'écraser sur la transversale de Dreyer (88ème).

Sorti dès son entrée en lice la saison dernière, en s'inclinant (2-0) sur la pelouse du futur vainqueur de la compétition, Lille rejoint donc les demi-finales, en compagnie de Reims, Lyon et Paris. Le tirage au sort aura lieu jeudi et les rencontres sont prévues les mardi 21 et mercredi 22 janvier. Entre temps, José Fonte et ses coéquipiers affronteront les amateurs de Gonfreville en Coupe de France (19 janvier) et se rendront à Dijon, dès ce dimanche pour la reprise de la Ligue 1 (20ème journée).